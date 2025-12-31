Мерц отказался считать Германию игрушкой в руках великих держав
В новогоднем обращении канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна остается безопасной и способна самостоятельно решать проблемы.
Мерц отметил угрозы, связанные с конфликтом России и Украины, и подчеркнул необходимость укрепления европейской обороны. При этом он выразил уверенность в силах Германии.
«Мы сами держим в своих руках возможность справиться с каждым из этих вызовов собственными силами. Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не игрушка в руках великих держав. Наши руки не связаны», – сказал канцлер (цитата по Zeit).
Он также объявил о планах фундаментальных реформ в экономике, социальной сфере и пенсионной системе.
2026 год Мерц назвал возможной точкой нового старта для Германии и Европы. Он призвал граждан доверять демократическим процессам и проявлять мужество «ради мира, свободы и благополучия».
Ранее канцлер говорил, что десятилетия эпохи Pax Americana («Американского мира») закончились как для Германии, так и для Европы в целом. По его словам, европейцам следует готовиться к серьезным изменениям в трансатлантических отношениях, но сохранять НАТО «как можно дольше».