Главная / Политика /

«РИА Новости» сообщило о скором визите Путина в Турцию

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач», – сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что Эрдоган пригласил Путина с визитом в Турцию, и ожидается, что он состоится в ближайшее время.

Глава турецкого МИДа приехал говорить с российскими властями

Политика / Международные отношения

В последний раз Путин посещал Турцию в 2020 г., тогда он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». В январе 2024 г. помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о планах Путина посетить эту страну. 10 сентября 2924 г. издание Middle East Eye утверждало, что основной причиной откладывания визита в Анкару якобы стало условие Кремля о том, что российского президента должны сопровождать истребители. 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Путина есть действующее приглашение посетить Турцию. Он отметил, что при наличии возможности такой визит будет организован.

