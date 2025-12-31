«РИА Новости» сообщило о скором визите Путина в Турцию

В последний раз Путин посещал Турцию в 2020 г., тогда он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». В январе 2024 г. помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о планах Путина посетить эту страну. 10 сентября 2924 г. издание Middle East Eye утверждало, что основной причиной откладывания визита в Анкару якобы стало условие Кремля о том, что российского президента должны сопровождать истребители. 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Путина есть действующее приглашение посетить Турцию. Он отметил, что при наличии возможности такой визит будет организован.