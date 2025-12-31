NYT раскрыла, как команда Трампа поймала Киев в ловушку по вопросу территорий

В ночь на 29 декабря Трамп заявил о прогрессе в согласовании условий урегулирования с Киевом и Москвой. Это произошло на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским, когда еще не было известно об атаке украинских беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Американский лидер тогда отметил, что конфликт либо завершится в ближайшее время, либо затянется надолго, и подчеркнул необходимость для Украины принять сделку сейчас, чтобы избежать более тяжелой ситуации на фронте в будущем.