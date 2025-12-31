NYT раскрыла, как команда Трампа поймала Киев в ловушку по вопросу территорий
На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация впервые допустила возможность территориальных уступок ради прекращения конфликта. Такой шаг стал результатом продуманной тактики американской стороны, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Речь идет о встрече делегаций 11 марта. По словам одного из американских чиновников, госсекретарь США Марко Рубио разложил на столе большую карту Украины и задал вопрос: «Я хочу знать, каковы ваши безусловные цели; что вам нужно, чтобы выжить как стране?»
Майк Уолтц, занимавший тогда пост советника президента США по нацбезопасности, передал маркер секретарю совета нацбезопасности и обороны Украины Рустему Умерову со словами: «Начинайте рисовать». Умеров обозначил текущую линию боевого соприкосновения, проходящую в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс, а также заявил о намерении Киева вернуть контроль над Запорожской АЭС и Кинбурнской косой.
Как отмечает собеседник NYT, именно этот эпизод стал переломным в обсуждении урегулирования. «Впервые президент Украины Владимир Зеленский через своих представителей дал понять, что ради мира готов отказаться примерно от 20% территории страны», – сказал источник. По его словам, после этого советники президента США Дональда Трампа между собой говорили, что украинская сторона теперь «в ловушке».
В ночь на 29 декабря Трамп заявил о прогрессе в согласовании условий урегулирования с Киевом и Москвой. Это произошло на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским, когда еще не было известно об атаке украинских беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Американский лидер тогда отметил, что конфликт либо завершится в ближайшее время, либо затянется надолго, и подчеркнул необходимость для Украины принять сделку сейчас, чтобы избежать более тяжелой ситуации на фронте в будущем.
Одним из самых сложных вопросов Трамп назвал территориальную тему, подчеркнув, что работа по ней продолжается. Зеленский, в свою очередь, допускал возможность вынесения территориального вопроса как на референдум, так и на обсуждение в Верховной раде.