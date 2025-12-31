NYT: Рубио цитировал «Крестного отца» на переговорах с Лавровым в Эр-Рияде

По данным издания, эпизод произошел в феврале на встрече представителей России и США в столице Саудовской Аравии. Рубио, сидя напротив Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова, вольно процитировал слова дона Вито Корлеоне. В оригинальной сцене глава мафиозного клана предупреждает сына об угрозах со стороны конкурентов, отмечая: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».