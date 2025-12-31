Лукашенко: Путин отверг идею удара по центрам принятия решений в Киеве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин категорически отвергал предложения нанести удар по центрам принятия решений в Киеве.
По словам Лукашенко, у России есть и были возможности нанести удар по одной из резиденций украинского лидера Владимира Зеленского в момент его пребывания там.
«Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы, мне Путин рассказывал, предлагали ему вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Белорусский лидер отметил, что в ходе конфликта сложилась ситуация, при которой ни одна из сторон не предпринимала попыток атаковать первое лицо другого государства. По его словам, речь идет не о договоренностях, а о фактическом развитии событий. «И тут – попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», – сказал Лукашенко.
Лукашенко допустил, что целью атаки могла быть попытка сорвать мирный процесс. «Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс», – сказал он.
До этого сообщалось, что Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне.