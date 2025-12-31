Путин поздравил россиян с Новым годом

В новогоднем обращении при встрече 2025 г. Путин назвал абсолютной ценностью судьбу России и благополучие ее граждан. «Наша страна – независимая, свободная и сильная – смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед», – говорил президент, отмечая, что военные являются подлинными героями, взявшими на себя «великий ратный труд защищать Россию, обеспечивать нашему народу прочные гарантии мира и безопасности».