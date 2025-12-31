Газета
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Первыми обращение президента увидели жители Камчатки и Чукотки
Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с традиционным новогодним обращением к россиянам. Первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки.

Президент отметил, что народ России своими трудами, успехами и достижениями формирует новые страницы истории страны. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности.

Путин назвал Новый год праздником веры в лучшее и временем, когда люди стремятся проявлять внимание и заботу к тем, кто в этом нуждается.

Все новогодние обращения Владимира Путина

Отдельно президент обратился к участникам спецоперации, отметив, что они взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, и подчеркнул, что Россия верит в своих бойцов и в победу.

Глава государства также пожелал всем жителям страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также любви, которая вдохновляет.

«Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России», – заявил Путин.

Разница во времени между Москвой и Камчаткой, а также Чукоткой составляет девять часов. Новогоднее обращение президента традиционно показывают во всех регионах России перед наступлением полуночи по местному времени. По традиции, поздравление начинается 31 декабря в 23:55, после него в эфире транслируют бой курантов и государственный гимн.

В новогоднем обращении при встрече 2025 г. Путин назвал абсолютной ценностью судьбу России и благополучие ее граждан. «Наша страна – независимая, свободная и сильная – смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед», – говорил президент, отмечая, что военные являются подлинными героями, взявшими на себя «великий ратный труд защищать Россию, обеспечивать нашему народу прочные гарантии мира и безопасности».

