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Путин в новогоднем обращении заявил об «ответе на сложнейшие вызовы»

Глава государства также пообещал, что в новом году «все будет хорошо»
Максим Цуланов
kremlin. ru
kremlin. ru

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Первая трансляция видеообращения состоялась на Дальнем Востоке, где Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. Обращение было записано на традиционном фоне Кремля.

«Наша страна – независимая, свободная и сильная – смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед», – сказал он.

В начале обращения президент России отметил, что первая четверть XXI в. была наполнена «многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями». Россия ставила перед собой большие цели и достигала их: «Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности». Путин назвал абсолютной ценностью судьбу России и благополучие ее граждан. Он также заявил, что стремление внести вклад в защиту суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития России «стало для нас делом чести».

Мысли и надежды россиян в эту новогоднюю ночь вместе с российскими военнослужащими, продолжил он. Президент назвал военных подлинными героям, взявшими на себя «великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности». Путин напомнил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и как дань уважения к памяти предков наступающий 2025 г. объявлен в России Годом защитника Отечества.

Все новогодние обращения Владимира Путина
В 2023 г., <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/73200" target="_blank" rel="noopener noreferrer">по словам Владимира Путина</a>, главное, что объединяет страну, это «судьба Отечества»: понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех целей, которые стоят перед обществом, и «колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас». Президент также обратился к военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине, подчеркнув, что россияне гордятся ими и восхищаются их мужеством.
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В 2023 г., по словам Владимира Путина, главное, что объединяет страну, это «судьба Отечества»: понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех целей, которые стоят перед обществом, и «колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас». Президент также обратился к военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине, подчеркнув, что россияне гордятся ими и восхищаются их мужеством. / Пресс-служба президента России

Глава государства, завершая обращение, пожелал благополучия и процветания каждому дому, семье и России. «Когда мы вместе, все исполнится! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2025 годом», – заключил он.

Путин ежегодно выступает с новогодним обращением к гражданам России с 1999 г. (с перерывом в 2008-2011 гг., в период президентства Дмитрия Медведева). В 1999 г. первый президент страны Борис Ельцин поздравил с Новым годом жителей страны и заявил о своей отставке. А в полночь по телевидению выступил уже новый глава государства – исполняющий обязанности президента России Владимир Путин.

Традиционно обращения транслировались на фоне Кремля в Москве, но в 2022 г. президент появился на экране в окружении военных в штабе Южного военного округа. Он назвал год начала спецоперации периодом «трудных, необходимых решений, важнейших шагов» к обретению суверенитета России. Путин заявил, что произошедшие события стали рубежом, который заложил основу будущего России и истинной независимости.

В 2023 г. президент – уже на фоне Кремля – также обратился к участникам спецоперации, назвав их героями. Президент отмечал, что «нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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