Путин в новогоднем обращении заявил об «ответе на сложнейшие вызовы»

В начале обращения президент России отметил, что первая четверть XXI в. была наполнена «многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями». Россия ставила перед собой большие цели и достигала их: «Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности». Путин назвал абсолютной ценностью судьбу России и благополучие ее граждан. Он также заявил, что стремление внести вклад в защиту суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития России «стало для нас делом чести».