Путин в новогоднем обращении заявил об «ответе на сложнейшие вызовы»Глава государства также пообещал, что в новом году «все будет хорошо»
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Первая трансляция видеообращения состоялась на Дальнем Востоке, где Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки. Обращение было записано на традиционном фоне Кремля.
«Наша страна – независимая, свободная и сильная – смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед», – сказал он.
В начале обращения президент России отметил, что первая четверть XXI в. была наполнена «многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями». Россия ставила перед собой большие цели и достигала их: «Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности». Путин назвал абсолютной ценностью судьбу России и благополучие ее граждан. Он также заявил, что стремление внести вклад в защиту суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития России «стало для нас делом чести».
Мысли и надежды россиян в эту новогоднюю ночь вместе с российскими военнослужащими, продолжил он. Президент назвал военных подлинными героям, взявшими на себя «великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности». Путин напомнил, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и как дань уважения к памяти предков наступающий 2025 г. объявлен в России Годом защитника Отечества.
Глава государства, завершая обращение, пожелал благополучия и процветания каждому дому, семье и России. «Когда мы вместе, все исполнится! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2025 годом», – заключил он.
Путин ежегодно выступает с новогодним обращением к гражданам России с 1999 г. (с перерывом в 2008-2011 гг., в период президентства Дмитрия Медведева). В 1999 г. первый президент страны Борис Ельцин поздравил с Новым годом жителей страны и заявил о своей отставке. А в полночь по телевидению выступил уже новый глава государства – исполняющий обязанности президента России Владимир Путин.
Традиционно обращения транслировались на фоне Кремля в Москве, но в 2022 г. президент появился на экране в окружении военных в штабе Южного военного округа. Он назвал год начала спецоперации периодом «трудных, необходимых решений, важнейших шагов» к обретению суверенитета России. Путин заявил, что произошедшие события стали рубежом, который заложил основу будущего России и истинной независимости.
В 2023 г. президент – уже на фоне Кремля – также обратился к участникам спецоперации, назвав их героями. Президент отмечал, что «нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие».