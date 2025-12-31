Медведев в новогоднем поздравлении заявил о близости победы России
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал видеопоздравление с Новым годом, в котором заявил, что искренне верит в близость победы России. Обращение размещено в его Telegram-канале.
«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто встречает Новый год на фронте, кто самоотверженно трудится в тылу. Гордимся вами и ждем вас домой с победой. Искренне верю, что она близка», – сказал Медведев.
По его словам, история страны показывает, что сила России заключается в верности духовным основам, умении хранить правду истории, преодолевать испытания и твердой уверенности в своей правоте. «Трудности и достижения, радости и тревоги уходящего года стали частью нашего нового опыта, на основании которого мы уверенно идем вперед», – отметил он.
Медведев напомнил, что 2025 г. стал для страны особенным – годом защитника Отечества и восьмидесятилетия Победы. По его словам, он показал, что время не разъединяет поколения, а сближает их, объединяя подвиг тех, кто отстоял свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, и мужество тех, кто защищает Россию сегодня.
«Это все наш общий путь, одна нравственная высота и единая ответственность за будущее нашей страны, код русского мира», – заявил он.
До этого россиян с Новым годом поздравил президент России Владимир Путин, выступив из Кремля с традиционным новогодним обращением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. В обращении президент отметил, что труд, достижения и единство народа формируют новые главы истории России. А прочность единства россиян определяет суверенитет и безопасность страны, ее развитие и будущее.