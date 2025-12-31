Медведев в новогоднем поздравлении заявил о близости победы России

Медведев напомнил, что 2025 г. стал для страны особенным – годом защитника Отечества и восьмидесятилетия Победы. По его словам, он показал, что время не разъединяет поколения, а сближает их, объединяя подвиг тех, кто отстоял свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, и мужество тех, кто защищает Россию сегодня.