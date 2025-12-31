Трамп назвал Россию непобедимой после кадров с парада Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп, посмотрев кадры парада к 80-летию Победы 9 мая в Москве, заявил своим помощникам, что Россия «выглядит непобедимой». Об этом пишет газета The New York Times.
«Они выглядят непобедимыми», – приводит издание слова Трампа. По данным NYT, такую оценку он дал в мае после просмотра видеозаписей военного парада на Красной площади.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционно прошел в Москве. В нем приняли участие около 11 500 военнослужащих, а гостями мероприятия стали более 20 лидеров иностранных государств.
По Красной площади прошел расчет участников спецоперации – 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Во главе строя шли Герои России подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.
В параде также приняли участие расчеты 13 иностранных государств, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, по площади прошли курсанты 1-го училища сухопутных войск Народной армии Вьетнама, парадный расчет военной полиции вооруженных сил Египта и расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая. Участие в параде также приняли военнослужащие Лаоса, Монголии и Мьянмы.