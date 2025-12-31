Трамп назвал Россию непобедимой после кадров с парада Победы в Москве

В параде также приняли участие расчеты 13 иностранных государств, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, по площади прошли курсанты 1-го училища сухопутных войск Народной армии Вьетнама, парадный расчет военной полиции вооруженных сил Египта и расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая. Участие в параде также приняли военнослужащие Лаоса, Монголии и Мьянмы.