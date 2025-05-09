Парад Победы завершился на Красной площади в Москве
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершился.
Среди тех, кто прошел по Красной площади, – расчет участников специальной военной операции: 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Во главе их строя – Герои России подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.
На параде также прошли расчеты 13 иностранных государств. В их числе – военнослужащие Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Участие в параде также приняли курсанты 1-го училища сухопутных войск народной армии Вьетнама, парадный расчет военной полиции вооруженных сил Египта, расчет почетного караула народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.
Кроме того, по Красной площади прошли парадные расчеты народной армии Лаоса, вооруженных сил Монголии, Мьянмы.
После пешей части парада на Красную площадь вышли парадные расчеты механизированной колонны. Историческую часть парада открыли танки Т-34.
Лидеры более 20 стран прибыли на парад Победы в Москве. В их числе – президент Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. После парада состоится церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Главы иностранных государств примут участие в ней вместе с президентом России Владимиром Путиным.