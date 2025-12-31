Газета
Береговая охрана Финляндии задержала судно из-за повреждения кабеля

Ведомости

Береговая охрана Финляндии взяла под контроль судно, которое, по данным властей, могло повредить телекоммуникационный кабель в Финском заливе. Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

Речь идет о кабеле финской телекоммуникационной компании Elisa.

«Финские власти в рамках совместной операции взяли судно под свой контроль», – сообщили в береговой охране.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что власти проводят инспекцию судна, предположительно причастного к повреждению кабеля. В полиции уточнили, что линия связи соединяет Хельсинки и Таллин.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. При этом финские ведомства не уточнили, какой стране принадлежит задержанное судно.

8 февраля в Финляндии сообщали о повреждении российского кабеля в Финском заливе. Тогда береговая охрана республики информировала, что в исключительной экономической зоне Финляндии российское судно ведет ремонт оборванного кабеля и работы проходят под контролем властей.

