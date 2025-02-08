В Финляндии сообщили о повреждении российского кабеля в Финском заливе
В исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе оборвался российский кабель, его ремонтируют, сообщила береговая охрана республики.
«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования исключительной экономической зоны в Финском заливе, где в настоящее время российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», – говорится в сообщении береговой охраны, которое опубликовано в Х.
Командный центр береговой охраны также подтвердил агентству STT, что обрыв кабеля произошел в финской зоне, не уточнив подробности инцидента.
В конце января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Было начато предварительное расследование, а судно, подозреваемое в совершении диверсии, задержали по решению прокурора, но затем его отпустили. Расследование обрыва телекоммуникационного кабеля показало, что он не был поврежден умышленно, сообщил прокурор Швеции Матс Люнгквист изданию Aftobladet.