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В Финляндии сообщили о повреждении российского кабеля в Финском заливе

Ведомости

В исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе оборвался российский кабель, его ремонтируют, сообщила береговая охрана республики.

«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона об исключительной экономической зоне и условиями использования исключительной экономической зоны в Финском заливе, где в настоящее время российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», – говорится в сообщении береговой охраны, которое опубликовано в Х.

Командный центр береговой охраны также подтвердил агентству STT, что обрыв кабеля произошел в финской зоне, не уточнив подробности инцидента.

В конце января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Было начато предварительное расследование, а судно, подозреваемое в совершении диверсии, задержали по решению прокурора, но затем его отпустили. Расследование обрыва телекоммуникационного кабеля показало, что он не был поврежден умышленно, сообщил прокурор Швеции Матс Люнгквист изданию Aftobladet.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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