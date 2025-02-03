Швеция не нашла следов диверсии в деле о повреждении подводного кабеля

27 января было начато предварительное расследование по подозрению в диверсии в связи с повреждением кабеля связи, проходящего между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было задержано по решению прокурора, но затем его отпустили.