Швеция не нашла следов диверсии в деле о повреждении подводного кабеля
Расследование обрыва телекоммуникационного кабеля Латвия - Швеция в Балтийском море показало, что он не был поврежден умышленно, сообщил прокурор Швеции Матс Люнгквист изданию Aftobladet.
Прокурор указывает, что обрыв кабеля был вызван сочетанием погодных условий и недостатков в оборудовании судна Vezhen, чей якорь случайно упал на кабель.
26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия».
27 января было начато предварительное расследование по подозрению в диверсии в связи с повреждением кабеля связи, проходящего между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было задержано по решению прокурора, но затем его отпустили.