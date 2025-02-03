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Швеция не нашла следов диверсии в деле о повреждении подводного кабеля

Ведомости

Расследование обрыва телекоммуникационного кабеля Латвия - Швеция в Балтийском море показало, что он не был поврежден умышленно, сообщил прокурор Швеции Матс Люнгквист изданию Aftobladet.

Прокурор указывает, что обрыв кабеля был вызван сочетанием погодных условий и недостатков в оборудовании судна Vezhen, чей якорь случайно упал на кабель.

26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия».

27 января было начато предварительное расследование по подозрению в диверсии в связи с повреждением кабеля связи, проходящего между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было задержано по решению прокурора, но затем его отпустили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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