Швеция задержала судно из-за повреждения подводного кабеля в Балтийском море
Начато предварительное расследование по подозрению в диверсии в связи с повреждением кабеля связи, проходящего между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было задержано по решению прокурора. Об этом сообщается на сайте шведской прокуратуры.
Предварительное расследование проводит Служба безопасности Швеции под руководством старшего прокурора Матса Люнгквиста из отдела национальной безопасности.
«В расследовании участвует целый ряд ведомств, включая Национальный оперативный отдел полиции, береговую охрану и шведские вооруженные силы. Я могу заявить, что шведские власти сейчас интенсивно и совместно работают над расследованием этого инцидента», – сообщил Люнгквист.
26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Премьер-министр республики Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб.
В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией. В Кремле не стали отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».
14 января генсек НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. 18 января стало известно о старте патрулирования. 19 января стало известно, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастность России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. По заявлению собеседников издания, подводные кабели между европейскими странами были повреждены в связи с «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».