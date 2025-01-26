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В Латвии сообщили о повреждении подводного кабеля в Балтийском море

Ведомости

В Балтийском море между Латвией и Швецией поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия», передает LETA.

Инцидент произошел утром 26 января, сообщило агентство со ссылкой на компанию. Там пояснили, что система мониторинга зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд. LVRTC предупредила о возможном замедлении скорости, сообщив, что повреждение кабеля «в основном» не затронуло конечных пользователей в Латвии.

«На данный момент есть основания считать, что кабель значительно поврежден и что повреждение возникло из-за внешнего воздействия», – цитирует агентство представителя LVRTC Винету Спругайне.

Отмечается, что конкретный вид повреждения можно будет установить только с началом ремонтных работ.

Премьер-министр республики Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб, пишет портал LSM. «Продолжаем сотрудничать с НАТО и странами региона Балтийского моря, чтобы выяснить обстоятельства и расследовать произошедшее», – написала она в X.

В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря финская телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией. В Кремле после этого не стали отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».

14 января генсек НАТО Марк Рютте объявил, что альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. 18 января стало известно, что военные корабли НАТО приступили к патрулированию. В том же месяце The Washington Post сообщила, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастность России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. По заявлению собеседников издания, подводные кабели между европейскими странами были повреждены в связи с «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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