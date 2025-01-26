В Латвии сообщили о повреждении подводного кабеля в Балтийском море

В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря финская телерадиокомпания Yle сообщила, что погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией. В Кремле после этого не стали отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».