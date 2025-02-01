Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с российским экипажем
Полиция Норвегии отпустила задержанное в стране грузовое судно Silver Dania с российским экипажем из-за подозрений в его причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Об этом сообщила норвежская вещательная корпорация NRK.
В ведомстве уточнили, что не выявили связи судна с повреждением кабеля и не видят причин, по которым оно должно оставаться в городе Тромсе на севере Норвегии. Расследование будет продолжено.
31 января норвежская полиция заявила о задержании по запросу латвийских властей судна с российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Судно зарегистрировано в Норвегии и следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Заместитель начальника полицейского округа Тромс Эйнар Лиснес уточнял, что на Silver Dania были 11 членов экипажа с гражданством России. Правоохранительные органы допросили экипаж судна и провели обыск на борту.
26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией в результате «внешнего воздействия» был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC). Премьер-министр страны Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб.