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Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с российским экипажем

Ведомости

Полиция Норвегии отпустила задержанное в стране грузовое судно Silver Dania с российским экипажем из-за подозрений в его причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. Об этом сообщила норвежская вещательная корпорация NRK.

В ведомстве уточнили, что не выявили связи судна с повреждением кабеля и не видят причин, по которым оно должно оставаться в городе Тромсе на севере Норвегии. Расследование будет продолжено.

31 января норвежская полиция заявила о задержании по запросу латвийских властей судна с российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Судно зарегистрировано в Норвегии и следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Заместитель начальника полицейского округа Тромс Эйнар Лиснес уточнял, что на Silver Dania были 11 членов экипажа с гражданством России. Правоохранительные органы допросили экипаж судна и провели обыск на борту.

26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией в результате «внешнего воздействия» был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC). Премьер-министр страны Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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