На борту задержанного в Норвегии судна находятся 11 россиян
На задержанном в Норвегии грузовом судне Silver Dania находятся 11 членов экипажа с гражданством России. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника полицейского округа Тромс Эйнар Лиснес, передает норвежская вещательная корпорация NRK.
Судно зарегистрировано в Норвегии и следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск. Латвийские власти направили в полицию страны судебный запрос о задержании Silver Dania из-за подозрений в том, что оно причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.
«Весь экипаж из одиннадцати человек – россияне. Как экипаж, так и судоходная компания сотрудничали с полицией и добровольно отправились в [город] Тромсе», – сказал Лиснес.
Сейчас правоохранительные органы допрашивают экипаж и проводят обыск на борту. AFP пишет, что владелец Silver Dania отрицает обвинения в свой адрес. Он заявил, что его судно «не сделало ничего плохого» (цитата по «РИА Новости»).
26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Премьер-министр республики Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб.