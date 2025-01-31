На борту задержанного в Норвегии судна находятся 11 россиян

Судно зарегистрировано в Норвегии и следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск. Латвийские власти направили в полицию страны судебный запрос о задержании Silver Dania из-за подозрений в том, что оно причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.