Норвежская полиция задержала судно с российским экипажем
Норвежская полиция заявила, что задержала норвежское судно с полностью российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает агентство Reuters.
Задержание произвели по запросу латвийских властей, сообщила полиция города Тромсе на севере Норвегии.
«Есть подозрение, что судно нанесло серьезный ущерб оптоволоконному кабелю в Балтийском море между Латвией и Швецией», – говорится в заявлении полиции. Судно Silver Dania, принадлежащее Норвегии и идущее под норвежским флагом, следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск.
AFP пишет, что владелец судна отрицает обвинения в свой адрес. Он заявил, что его судно «не сделало ничего плохого» (цитата по «РИА Новости»).
26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Премьер-министр республики Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб. На следующий день, 27 января, Швеция задержала судно по подозрению в диверсии. Название судна тогда не оглашалось.
В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией. В Кремле не стали отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».