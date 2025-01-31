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Норвежская полиция задержала судно с российским экипажем

Ведомости

Норвежская полиция заявила, что задержала норвежское судно с полностью российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает агентство Reuters.

Задержание произвели по запросу латвийских властей, сообщила полиция города Тромсе на севере Норвегии.

«Есть подозрение, что судно нанесло серьезный ущерб оптоволоконному кабелю в Балтийском море между Латвией и Швецией», – говорится в заявлении полиции. Судно Silver Dania, принадлежащее Норвегии и идущее под норвежским флагом, следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск.

AFP пишет, что владелец судна отрицает обвинения в свой адрес. Он заявил, что его судно «не сделало ничего плохого» (цитата по «РИА Новости»).

26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Премьер-министр республики Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб. На следующий день, 27 января, Швеция задержала судно по подозрению в диверсии. Название судна тогда не оглашалось.

В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией. В Кремле не стали отвечать на вопрос о захваченном финнами судне с нефтью, назвав его «узкопрофильным вопросом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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