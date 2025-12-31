Орбан заявил о противодействии Венгрии планам Запада по эскалации на Украине

При этом Орбан четко дал понять, что это не означает намерения Будапешта выходить из Евросоюза или НАТО. «Это не наша цель», – заявил он (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о возможности объявления нейтралитета. По словам премьера, Венгрия хочет оставаться частью западной системы альянсов, но при этом добиваться принятия политических решений на основе здравого смысла как в ЕС, так и в НАТО.