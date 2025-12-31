Газета
Главная / Политика /

Орбан заявил о противодействии Венгрии планам Запада по эскалации на Украине

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги года, заявил, что страна будет и дальше противодействовать планам Запада, направленным на эскалацию конфликта на Украине. В интервью телеканалу М1 он подчеркнул, что Венгрия достаточно сильна, чтобы оставаться в стороне и идти ради этого против Брюсселя или всего западного мира.

При этом Орбан четко дал понять, что это не означает намерения Будапешта выходить из Евросоюза или НАТО. «Это не наша цель», – заявил он (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о возможности объявления нейтралитета. По словам премьера, Венгрия хочет оставаться частью западной системы альянсов, но при этом добиваться принятия политических решений на основе здравого смысла как в ЕС, так и в НАТО.

Одновременно он обозначил цель «привести к власти в Брюсселе силы, выступающие за мир».

24 декабря Орбан заявил, что Евросоюзу угрожает распад из-за ошибочных решений нынешнего руководства. По его словам, Европа сегодня находится в состоянии дезинтеграции: решения принимаются в Брюсселе, но все чаще не исполняются на национальном уровне. Он отметил, что сначала от общеевропейских решений отказывается одна страна, затем две, затем больше, что подрывает управляемость союза и усиливает центробежные тенденции.

