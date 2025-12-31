Путин провел свыше 500 публичных мероприятий в 2025 году
Президент России Владимир Путин в 2025 г. провел свыше 500 публичных мероприятий и встреч. В его рабочем графике было более 200 личных встреч с главами государств, правительств, руководителями регионов, министерств и компаний. Только в рамках празднования 80-летия Победы глава государства провел 17 полноформатных переговоров, пишут «РИА Новости».
В течение года Путин провел 13 совещаний с членами правительства, 30 тематических совещаний, посвященных, в том числе, специальной военной операции и экономике, а также 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности. 10 раз он вручал государственные награды, пять раз посещал пункты управления войсками и три раза участвовал в военных учениях. Помимо этого, в графике президента было множество непубличных мероприятий.
31 декабря Путин выступил из Кремля с традиционным новогодним обращением к россиянам. Первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности. Глава государства также пожелал всем жителям страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также любви, которая вдохновляет.