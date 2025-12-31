Путин провел свыше 500 публичных мероприятий в 2025 году

В течение года Путин провел 13 совещаний с членами правительства, 30 тематических совещаний, посвященных, в том числе, специальной военной операции и экономике, а также 28 оперативных совещаний с постоянными членами Совета безопасности. 10 раз он вручал государственные награды, пять раз посещал пункты управления войсками и три раза участвовал в военных учениях. Помимо этого, в графике президента было множество непубличных мероприятий.