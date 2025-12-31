Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан допустил подписание мирного соглашения по Украине без участия ЕС

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия и США в 2026 г. могут подписать мирное соглашение по Украине без участия Евросоюза. Об этом он заявил в интервью телеканалу M1.

Орбан отметил, что в 2025 г. позиции Вашингтона и Брюсселя по конфликту на Украине впервые за долгое время кардинально разошлись. По словам премьера, теперь главным вопросом станет, дойдет ли конфронтация между США и Европой до мирного урегулирования американцев с Россией.

«Вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между Соединенными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», – сказал Орбан (цитата по ТАСС).

В том же интервью Орбан, подводя итоги года, заявил, что его страна будет и дальше противодействовать планам Запада, направленным на эскалацию конфликта на Украине. При этом Орбан четко дал понять, что это не означает намерения Будапешта выходить из Евросоюза или НАТО.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте