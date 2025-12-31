Орбан допустил подписание мирного соглашения по Украине без участия ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия и США в 2026 г. могут подписать мирное соглашение по Украине без участия Евросоюза. Об этом он заявил в интервью телеканалу M1.
Орбан отметил, что в 2025 г. позиции Вашингтона и Брюсселя по конфликту на Украине впервые за долгое время кардинально разошлись. По словам премьера, теперь главным вопросом станет, дойдет ли конфронтация между США и Европой до мирного урегулирования американцев с Россией.
«Вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между Соединенными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», – сказал Орбан (цитата по ТАСС).
В том же интервью Орбан, подводя итоги года, заявил, что его страна будет и дальше противодействовать планам Запада, направленным на эскалацию конфликта на Украине. При этом Орбан четко дал понять, что это не означает намерения Будапешта выходить из Евросоюза или НАТО.