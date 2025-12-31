Орбан допустил подписание мирного соглашения по Украине без участия ЕС

В том же интервью Орбан, подводя итоги года, заявил, что его страна будет и дальше противодействовать планам Запада, направленным на эскалацию конфликта на Украине. При этом Орбан четко дал понять, что это не означает намерения Будапешта выходить из Евросоюза или НАТО.