Каллас сочла сообщения об ударах по резиденции Путина попыткой отвлечь внимание

Ведомости

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала не доверять заявлениям России об атаке беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

В своем сообщении в социальной сети X она заявила, что это заявление было «преднамеренной попыткой отвлечь внимание».

31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки на резиденцию президента в Новгородской области. По данным ведомства, украинские беспилотники взлетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Всего, как сообщалось, в атаке участвовал 91 БПЛА.

