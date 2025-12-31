Каллас сочла сообщения об ударах по резиденции Путина попыткой отвлечь внимание

31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки на резиденцию президента в Новгородской области. По данным ведомства, украинские беспилотники взлетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Всего, как сообщалось, в атаке участвовал 91 БПЛА.