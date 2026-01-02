В результате ДТП в новогодние праздники в Таиланде погиб 91 человек

В период новогодних праздников в результате автомобильных аварий в Таиланде погиб 91 человек, в том числе россияне. Основными причинами происшествий стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Об этом сообщает National News Bureau of Thailand в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ ).