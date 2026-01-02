Газета
В результате ДТП в новогодние праздники в Таиланде погиб 91 человек

Ведомости

В период новогодних праздников в результате автомобильных аварий в Таиланде погиб 91 человек, в том числе россияне. Основными причинами происшествий стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. Об этом сообщает National News Bureau of Thailand в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В течение трех дней власти зафиксировали 684 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 774 человека получили ранения, а 91 человек погиб. Чаще всего участниками аварий становились мотоциклы. Большая часть инцидентов произошла на прямых участках дорог, говорится в сообщении.

Наибольшее количество летальных случаев было зарегистрировано в Бангкоке, а также в провинциях Кхонкэн и Накхонратчасима. В то же время власти отметили снижение общего числа аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в 2025 г. на дорогах Таиланда погибли более 12 000 человек, около 900 000 получили травмы. Среди погибших числится 569 иностранцев, в том числе пятеро россиян.

31 декабря «Интерфакс» сообщал, что автобус с 30 российскими туристами попал в аварию в провинции Канчанабури в Таиланде. Группа направлялась на новогоднюю экскурсию к реке Квай для плавания со слонами.

