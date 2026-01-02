Газета
Главная / Политика /

Медведев согласился с высказыванием Стубба об изменении отношений РФ и Финляндии

Ведомости

Отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда, поскольку российская сторона «никогда не повторит ошибку большевиков 1917 г.». Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X.

Так он ответил на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. 

«Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – добавил Медведев. 

В ходе новогоднего обращения финский лидер также заявил, что Хельсинки продолжат «делать все возможное для сохранения суверенитета и целостности Украины». По его словам, участники процесса должны продолжать работу в направлении мира в вопросе урегулирования украинского конфликта. Стубб также отметил, что некоторые пункты возможного мирного соглашения могут быть трудными и не обязательно справедливыми для всех сторон.

