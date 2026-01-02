Стубб: отношения России и Финляндии изменились навсегда
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Хельсинки и Москвы изменились навсегда. Об этом он сообщил в новогоднем обращении к гражданам, передает Yle.
Кроме того, финский лидер отметил изменения в отношениях с США. Он также подчеркнул, что Хельсинки продолжат «делать все возможное для сохранения суверенитета и целостности Украины». По его словам, участники процесса должны продолжать работу в направлении мира в вопросе урегулирования украинского конфликта. Стубб также отметил, что некоторые пункты возможного мирного соглашения могут быть трудными и не обязательно справедливыми для всех сторон.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Financial Times говорил, что в случае заключения мирного соглашения по Украине российская сторона все равно будет представлять угрозу и якобы может перебросить свои войска. По его словам, после окончания конфликта Москва останется значимым политическим игроком и сможет сосредоточить военные силы у границ Финляндии и в районе Балтийского моря. В этой связи он подчеркнул необходимость большей солидарности со стороны стран Евросоюза по отношению к государствам восточного фланга НАТО.
17 ноября Стубб прогнозировал, что переговоры по конфликту на Украине, вероятно, пройдут не раньше февраля – марта 2026 г. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на урегулирование украинского кризиса до 2027 г.