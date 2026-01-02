Стубб: отношения России и Финляндии изменились навсегда

Кроме того, финский лидер отметил изменения в отношениях с США. Он также подчеркнул, что Хельсинки продолжат «делать все возможное для сохранения суверенитета и целостности Украины». По его словам, участники процесса должны продолжать работу в направлении мира в вопросе урегулирования украинского конфликта. Стубб также отметил, что некоторые пункты возможного мирного соглашения могут быть трудными и не обязательно справедливыми для всех сторон.