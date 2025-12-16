Премьер Финляндии: РФ после соглашения с Украиной будет представлять угрозу
В случае заключения мирного соглашения по Украине российская сторона все равно будет представлять угрозу и может перебросить свои войска. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Financial Times, призвав страны Европы увеличить финансирование обороны прифронтовых государств.
По словам главы финского правительства, после окончания конфликта Москва останется значимым политическим игроком и сможет сосредоточить военные силы у границ Финляндии и в районе Балтийского моря. В этой связи он подчеркнул необходимость большей солидарности со стороны стран Евросоюза по отношению к государствам восточного фланга НАТО.
Орпо отметил, что именно эти страны, несмотря на экономические трудности, существенно нарастили оборонные расходы и являются одними из крупнейших доноров Украины в пересчете на ВВП. Он также указал, что для обеспечения безопасности региона им требуется дополнительная финансовая поддержка со стороны Брюсселя.
По данным издания, в этот же день премьер-министр Финляндии проведет первый саммит государств восточного фланга, имеющих сухопутную или морскую границу с Россией и Белоруссией. В ходе встречи участники обсудят координацию военных возможностей, включая противовоздушную оборону, беспилотные системы и сухопутные силы, а также вопросы переброски вооружений и войск по территории Европы.
10 декабря начальник пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил, что НАТО начала применять на границе с РФ в Арктике так называемые летающие радары – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.