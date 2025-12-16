Премьер Финляндии: РФ после соглашения с Украиной будет представлять угрозу

По данным издания, в этот же день премьер-министр Финляндии проведет первый саммит государств восточного фланга, имеющих сухопутную или морскую границу с Россией и Белоруссией. В ходе встречи участники обсудят координацию военных возможностей, включая противовоздушную оборону, беспилотные системы и сухопутные силы, а также вопросы переброски вооружений и войск по территории Европы.