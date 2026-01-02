Медведев: Буданов не сможет помочь Зеленскому на посту главы офиса президента
Никакое назначение на пост главы офиса президента Украины не поможет Владимиру Зеленскому, заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, украинскому лидеру «все равно не жить».
«Жаль, что есть всего одна вакансия», – добавил российский чиновник, утверждая, что другую позицию следовало бы предложить экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Вместе с тем политическая ротация в офисе президента Украины, по мнению Медведева, все равно не поможет Зеленскому.
Зеленский предложил Буданову возглавить собственную администрацию 2 января. По его словам, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развитии сил обороны и безопасности Украины. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что сейчас проходят формальные процедуры по назначению Буданова на должность главы офиса президента страны.