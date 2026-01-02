Медведев: Буданов не сможет помочь Зеленскому на посту главы офиса президента

Зеленский предложил Буданову возглавить собственную администрацию 2 января. По его словам, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развитии сил обороны и безопасности Украины. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пояснил, что сейчас проходят формальные процедуры по назначению Буданова на должность главы офиса президента страны.