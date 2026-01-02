Газета
Зеленский предложил главе ГУР Украины Буданову возглавить офис президента

Ведомости

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил руководителю главного управления разведки страны Кириллу Буданову возглавить офис президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», – отметил Зеленский.  

По мнению украинского лидера, Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

ZN: Ермак после отставки сохраняет влияние и контакты с Зеленским

Политика / Международные новости

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, слова которого передает интернет-издание «Страна», сообщил, что сейчас проходят формальные процедуры по назначению Буданова на должность главы офиса президента страны. 

Прошлый глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку на фоне расследования антикоррупционных ведомств. 28 ноября национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны провели обыски у Ермака. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что экс-главе офиса президента могут предъявить обвинение в рамках дела Тимура Миндича.

30 декабря Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на должность руководителя офиса президента. «Информация будет немного позже. Что касается руководителя [офиса президента] – изменения будут в начале года, сразу в начале года», – отметил тогда президент.

