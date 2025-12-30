Газета
Главная / Политика /

Зеленский определился с кандидатурой на должность главы офиса президента

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что определился с кандидатурой на должность руководителя офиса президента, передает «РБК-Украина». Имя нового главы офиса он не назвал.

«Информация будет немного позже. Что касается руководителя [офиса президента] – изменения будут в начале года, сразу в начале года», – отметил президент.

Прошлый глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку на фоне расследования антикоррупционных ведомств. 28 ноября национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны провели обыски у Ермака. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что экс-главе офиса президента могут предъявить обвинение в рамках дела Тимура Миндича.

20 декабря издание ZN.ua со ссылкой на источники писало, что Ермак сохраняет влияние и фактически продолжает участвовать в работе, а также регулярно общается с Зеленским в его резиденции в Конча-Заспе. 

