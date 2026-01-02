В центре кибербезопасности Бельгии заявили о «потере интернета» в Европе

Брюйкер также предупредил, что киберзащита Европы зависит от сотрудничества частных компаний, большинство из которых являются американскими. Эта зависимость не была большой проблемой для ЕС, отметил он, но вместе с этим сейчас Европа упускает новые технологии – облачные вычисления и искусственный интеллект (ИИ). Глава центра кибербезопасности Бельгии подчеркнул, что они обе важны для защиты европейских стран от кибератак.