В центре кибербезопасности Бельгии заявили о «потере интернета» в Европе
Сейчас в Европе невозможно полностью хранить данные, поскольку американские компании доминируют в цифровой инфраструктуре. Об этом Financial Times (FT) сообщил глава центра кибербезопасности Бельгии Мигель Де Брюйкер.
«Мы потеряли все облако. Мы потеряли интернет», – добавил он.
Брюйкер также предупредил, что киберзащита Европы зависит от сотрудничества частных компаний, большинство из которых являются американскими. Эта зависимость не была большой проблемой для ЕС, отметил он, но вместе с этим сейчас Европа упускает новые технологии – облачные вычисления и искусственный интеллект (ИИ). Глава центра кибербезопасности Бельгии подчеркнул, что они обе важны для защиты европейских стран от кибератак.
По его мнению, Евросоюзу необходимо создать собственный потенциал для укрепления инноваций. Он также выразил мнение, что закон об ИИ, который призван регулировать развитие данного вида технологий, только «блокирует» инновации.
Брюйкер также рассказал, что якобы российские хакеры атакуют системы минимум 20 европейских организаций. Чаще всего это делают с целью нарушения работы сайтов, а не кражи данных.
Со 2 августа 2025 г. на всей территории ЕС вступили в силу обязательные требования закона об ИИ в отношении универсальных моделей GPAI (General-Purpose AI). Для облегчения соблюдения новых требований Еврокомиссия опубликовала руководящие принципы, разъясняющие, кто и как должен выполнять обязательства. Кроме того, была представлена специальная модель, которая поможет компаниям систематизировать и обобщать данные, использованные при обучении ИИ.