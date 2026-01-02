Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Санду предоставила гражданство Молдавии восьми россиянам

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду предоставила молдавское гражданство восьмерым гражданам России, сообщило местное издание Еnewsmd со ссылкой на копию документа. Среди получивших гражданство – сын солиста группы «Би-2» Федор Бортник и пианист Глеб Колядин.

Документ был подписан президентом 31 декабря, пишет издание.

В мае 2024 г. Санду одобрила заявления участников группы «Би-2» и некоторых членов их семей на получение молдавского гражданства.

В середине ноября 2025 г. парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры, сообщали «Ведомости». Решение было принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность», его также поддержала партия «Демократия дома». Уже в начале декабря Санду одобрила закрытие Русского дома в Молдавии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте