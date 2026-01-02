Санду предоставила гражданство Молдавии восьми россиянам
Президент Молдавии Майя Санду предоставила молдавское гражданство восьмерым гражданам России, сообщило местное издание Еnewsmd со ссылкой на копию документа. Среди получивших гражданство – сын солиста группы «Би-2» Федор Бортник и пианист Глеб Колядин.
Документ был подписан президентом 31 декабря, пишет издание.
В мае 2024 г. Санду одобрила заявления участников группы «Би-2» и некоторых членов их семей на получение молдавского гражданства.
В середине ноября 2025 г. парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры, сообщали «Ведомости». Решение было принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность», его также поддержала партия «Демократия дома». Уже в начале декабря Санду одобрила закрытие Русского дома в Молдавии.