Санду предоставила гражданство Молдавии восьми россиянам

В середине ноября 2025 г. парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры, сообщали «Ведомости». Решение было принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность», его также поддержала партия «Демократия дома». Уже в начале декабря Санду одобрила закрытие Русского дома в Молдавии.