Санду одобрила закрытие Русского дома в Молдавии
Решение Молдавии о денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров одобрено президентом республики Майей Санду и опубликовано в «Официальном вестнике».
Закон предписывает МИДу Молдавии нотифицировать российскую сторону о денонсации. Он вступает в силу со дня подписания.
Соглашение было подписано в Москве 30 октября 1998 г.
13 ноября парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры. Решение было принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность», его также поддержала партия «Демократия дома».
Министр культуры Молдавии Кристиан Жардан утверждал, что после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии и дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях текущей геополитической ситуации.