Парламент Молдавии одобрил решение закрыть Русский дом

Ведомости

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, сообщил ТАСС.

Решение принято 60-ю депутатами от правящей партии «Действие и солидарность». Его также поддержала партия «Демократия дома».

Соглашение было подписано в Москве 30 октября 1998 г. МИД Молдавии обязался уведомить российскую сторону о денонсации, говорится в законопроекте.

5 ноября министр культуры Молдавии Кристиан Жардан рассказал, что на первом заседании нового кабинета министров страны во главе с Александром Мунтяну власти единогласно решили закрыть РЦНК в Кишиневе. По его словам, после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии и дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях текущей геополитической ситуации.

Тогда же в посольстве РФ в Молдавии заявили, что решение Кишинева денонсировать межправительственное соглашение о культурных центрах ошибочно и контрпродуктивно.

