Посольство РФ назвало ошибкой денонсацию Молдавией договора о культурных центрах

Ведомости

Решение Кишинева денонсировать межправительственное соглашение о культурных центрах ошибочно и контрпродуктивно. Об этом заявили в посольстве РФ в Молдавии.

5 ноября министр культуры Молдавии Кристиан Жардан рассказал, что на первом заседании нового кабинета министров страны во главе с Александром Мунтяном власти единогласно решили закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.

Посольство РФ заявило, что деятельность центра осуществляется строго по местному законодательству и международному праву, а также направлена исключительно на поддержание культурного и гуманитарного диалога. 

Доводы Кишинева, согласно сообщению, не имеют под собой оснований. В посольстве указали на усиление «антагонизации всего, что связано с Россией». «Русофобские меры Кишинева по борьбе с вымышленной “российской угрозой” наносят тяжелый удар в первую очередь по самим жителям республики», – говорится в сообщении.

Днем 5 ноября в РЦНК и Россотрудничестве сообщили, что уведомлений о закрытии центра не поступало.

