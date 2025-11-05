Посольство РФ назвало ошибкой денонсацию Молдавией договора о культурных центрах
Решение Кишинева денонсировать межправительственное соглашение о культурных центрах ошибочно и контрпродуктивно. Об этом заявили в посольстве РФ в Молдавии.
5 ноября министр культуры Молдавии Кристиан Жардан рассказал, что на первом заседании нового кабинета министров страны во главе с Александром Мунтяном власти единогласно решили закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.
Посольство РФ заявило, что деятельность центра осуществляется строго по местному законодательству и международному праву, а также направлена исключительно на поддержание культурного и гуманитарного диалога.
Доводы Кишинева, согласно сообщению, не имеют под собой оснований. В посольстве указали на усиление «антагонизации всего, что связано с Россией». «Русофобские меры Кишинева по борьбе с вымышленной “российской угрозой” наносят тяжелый удар в первую очередь по самим жителям республики», – говорится в сообщении.
Днем 5 ноября в РЦНК и Россотрудничестве сообщили, что уведомлений о закрытии центра не поступало.