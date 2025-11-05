Посольство РФ назвало ошибкой денонсацию Молдавией договора о культурных центрах

Доводы Кишинева, согласно сообщению, не имеют под собой оснований. В посольстве указали на усиление «антагонизации всего, что связано с Россией». «Русофобские меры Кишинева по борьбе с вымышленной “российской угрозой” наносят тяжелый удар в первую очередь по самим жителям республики», – говорится в сообщении.