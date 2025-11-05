Россотрудничество не получало уведомлений о закрытый Русского дома в Молдавии
Россотрудничество не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК), сообщили «РИА Новости» в пресс-службе агентства.
Самому Русскому дому в Кишеневе также не поступало сообщений от властей Молдавии о закрытии центра. Руководитель организации Артем Науменков рассказал ТАСС, что РЦНК следит за ситуацией.
«Работа идет в штатном режиме», – добавил он.
5 ноября министр культуры Молдавии Кристиан Жардан рассказал, что на первом заседании нового кабинета министров страны во главе с Александром Мунтяну власти единогласно решили закрыть РЦНК в Кишиневе.
По его словам, после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии и дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях текущей геополитической ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге выразил сожаление в связи с решением властей Молдавии о закрытии РЦНК. Он сказал, что руководство республики продолжает линию на отрицание всего, что связано с Россией, «в ущерб интересам значительной, если не большей части населения страны».