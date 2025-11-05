Россотрудничество не получало уведомлений о закрытый Русского дома в Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге выразил сожаление в связи с решением властей Молдавии о закрытии РЦНК. Он сказал, что руководство республики продолжает линию на отрицание всего, что связано с Россией, «в ущерб интересам значительной, если не большей части населения страны».