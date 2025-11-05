Кремль выразил сожаление из-за закрытия Российского центра науки в Молдавии

5 ноября министр культуры Молдавии Кристиан Жардан рассказал, что на первом заседании нового кабинета министров страны во главе с Александром Мунтяну власти единогласно решили закрыть РЦНК в Кишиневе. По его словам, после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии.