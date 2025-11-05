Газета
Главная / Политика /

Кремль выразил сожаление из-за закрытия Российского центра науки в Молдавии

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге выразил сожаление в связи с решением властей Молдавии о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересам значительной, если не большей части населения страны», – подчеркнул представитель Кремля.

5 ноября министр культуры Молдавии Кристиан Жардан рассказал, что на первом заседании нового кабинета министров страны во главе с Александром Мунтяну власти единогласно решили закрыть РЦНК в Кишиневе. По его словам, после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии.

Жардан отметил, что дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях текущей геополитической ситуации и может быть использовано российской стороной для распространения искаженной информации.

13 февраля МИД Молдавии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны из-за нескольких упавших на ее территории беспилотников. Ведомство в качестве ответной меры в одностороннем порядке расторгло молдавско-российское межправительственное соглашение о функционировании культурных центров, заключенное в 1998 г. В результате РЦНК должен прекратить свою деятельность в республике.

