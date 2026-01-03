Газета
Главная / Политика /

Дмитриев назвал правые силы единственной надеждой Европы

Ведомости

Правые партии – единственные в Европе, кто признают имеющиеся проблемы, заявил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев в Х.

Он считает, что только они признают то, что видно всем в мире: «массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС».

«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда», – считает Дмитриев.

Мировой экономике сулят умеренный рост

Экономика / Мировая экономика

Так спецпредставитель президенты РФ прокомментировал мнение итальянского профессора Альберто Алеманно. Он назвал Европу «конкурирующей моделью» по отношению к России, США и Китаю, которая совмещает рыночную экономику с социальной защитой и демократией.

Экономическая динамика в Европе в 2026 г. останется слабой, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Страны ЕС продолжат снижать взаимодействие с Россией, но это уже привело к проблемам для индустриальных хабов Германии, Франции и Италии, отмечал профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Ускоренный отказ от более дешевых российских энергоносителей может усилить просадку их экономик.

