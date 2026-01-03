Дмитриев назвал правые силы единственной надеждой Европы

Экономическая динамика в Европе в 2026 г. останется слабой, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Страны ЕС продолжат снижать взаимодействие с Россией, но это уже привело к проблемам для индустриальных хабов Германии, Франции и Италии, отмечал профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Ускоренный отказ от более дешевых российских энергоносителей может усилить просадку их экономик.