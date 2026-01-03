Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО ночью сбили 22 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника за ночь, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Крымом (12). Еще шесть беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью, по одному – над Адыгеей и над Азовским морем.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. «Предварительно, люди не пострадали», – написал он в Telegram-канале.

В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких домах и электропровода. Электроснабжение уже восстановлено.

В ночь на 2 января силы ПВО сбили 64 беспилотника над регионами России.

