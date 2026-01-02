Силы ПВО сбили 64 беспилотника над регионами России
В период с 23:00 мск 1 января до 7:00 мск 2 января средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
20 дронов было уничтожено над Самарской областью, по восемь – над Воронежской и Саратовской областями, еще семь – над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву.
Кроме того, по шесть беспилотников средства ПВО сбили над Рязанской и Ростовской областями, три – над Тульской, два – над Белгородской, и по одному – над территориями Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областей.
Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что 2 января ведомство вводит ограничения на работу аэропортов Москвы («Домодедово»), Раменского («Жуковский»), Пензы, Самары («Курумоч»), Ярославля («Туношна»), Оренбурга и Тамбова («Донское»).
В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на Черноморском побережье в Хорлах Херсонской области. Там мирные жители отмечали Новый год. Начался пожар, который потушили только утром. В результате атаки погибло более 24 человек, свыше 50 получили ранения.