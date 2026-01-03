В столице Венесуэлы прогремели взрывы

В столице Венесуэлы прогремели взрывыСША ранее наносили удары по судам в рамках борьбы с наркоторговлей
Ночью в Каракасе были слышны как минимум семь взрывов, в столице Венесуэлы также заметили низколетящие самолеты, передает Associated Press (АР).
Взрывы произошли 3 января около 02:00 по местному времени (09:00 мск). О «громких звуках» в городе также сообщило со ссылкой на очевидцев Reuters. По данным агентства, в столице был виден столб дыма. Южная часть Каракаса, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества, говорится в сообщении.
Взрывы в Венесуэле происходят на фоне последних ударов США на суда, предположительно занимающиеся контрабандой наркотиков, пишет AP. Венесуэла на этой неделе заявила, что готова к переговорам с Вашингтоном о соглашении по борьбе с наркоторговлей. Президент южноамериканской страны Николас Мадуро также сообщил, что США хотят добиться смены правительства в Венесуэле и получить доступ к ее запасам нефти.
Reuters напоминает что президент США Дональд Трамп неоднократно обещал провести наземные операции в Венесуэле на фоне его давления на Мадуро с целью его отставки.
ЦРУ в декабре ударило беспилотником по портовому терминалу на побережье Венесуэлы, что стало первой известной атакой США по цели на территории этой страны. По данным источников CNN, удар был нанесен по удаленному причалу, который, по мнению американских властей, использовался бандой Tren de Aragua для хранения и перегрузки наркотиков. Ранее США уже наносили удары по судам в рамках кампании по борьбе с наркотиками и ввели морскую блокаду, но атака на сухопутный объект в Венесуэле стала первой.