В столице Венесуэлы прогремели взрывы

ЦРУ в декабре ударило беспилотником по портовому терминалу на побережье Венесуэлы, что стало первой известной атакой США по цели на территории этой страны. По данным источников CNN, удар был нанесен по удаленному причалу, который, по мнению американских властей, использовался бандой Tren de Aragua для хранения и перегрузки наркотиков. Ранее США уже наносили удары по судам в рамках кампании по борьбе с наркотиками и ввели морскую блокаду, но атака на сухопутный объект в Венесуэле стала первой.