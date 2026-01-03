Мадуро ввел чрезвычайное положение из-за атаки на Венесуэлу

Мадуро ввел чрезвычайное положение из-за атаки на ВенесуэлуРеспублика обвинила в атаке на страну правительство США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на страну, сообщил глава венесуэльского МИДа Иван Хиль в своем Telegram-канале.
МИД Венесуэлы обвинило в атаке США. Республика, как следует из заявления, «отвергает, осуждает и порицает» военную агрессию, совершенную правительством США против территории Венесуэлы и ее населения в гражданских и военных районах Каракаса, говорится в заявлении министра. Атаке также подверглись штаты Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
В МИДе назвали произошедшее вопиющим нарушением Устава ООН, «особенно статей 1 и 2, которые закрепляют уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет на применение силы». Такая агрессия, подчеркнули в Венесуэле, угрожает международному миру и стабильности, особенно в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Целью нападения являются захват стратегических ресурсов Венесуэлы – нефти и полезных ископаемых – и попытка «насильственно сломить политическую независимость страны», считают в республике. Однако сделать это не удастся, а попытка развязать навязать «смену режима» потерпит неудачу, говорится в заявлении.
«Николас Мадуро подписал и распорядился о введении в действие указа о состоянии внешнего беспорядка на всей территории страны для защиты прав населения, обеспечения полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна мобилизоваться для разгрома этой империалистической агрессии», – говорится в заявлении.
Мадуро также отдал приказ о немедленном развертывании командования всеобъемлющей обороны страны и руководящих органов обороны во всех штатах и муниципалитетах страны.
СМИ ранее сообщили о взрывах в Каракасе в ночь на 3 января. По данным AP, в городе были слышны как минимум семь взрывов, в столице Венесуэлы также заметили низколетящие самолеты. Южная часть Каракаса, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества, писало Reuters.