Мадуро ввел чрезвычайное положение из-за атаки на Венесуэлу

СМИ ранее сообщили о взрывах в Каракасе в ночь на 3 января. По данным AP, в городе были слышны как минимум семь взрывов, в столице Венесуэлы также заметили низколетящие самолеты. Южная часть Каракаса, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества, писало Reuters.