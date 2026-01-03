В результате удара США по Венесуэле в порту Ла-Гуайра начались пожары

Взрывы в Каракасе и других частях республики произошли в ночь на 3 января после того, как президент США Дональд Трамп ранее пригрозил наземными ударами по Венесуэле. Удары последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.