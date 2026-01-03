Газета
Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль село Бондарное в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие установили контроль над селом Бондарное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Населенный пункт был взят в результате активных действий сил подразделений «Южной» группировки войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские военные ранее установили контроль над селами Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. 29 декабря прошлого года Вооруженные силы РФ также взяли под контроль село Диброва в ДНР. До этого в Минобороны РФ также сообщали о том, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений группировки войск «Запад».

