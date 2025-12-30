Армия РФ взяла Богуславку в Харьковской и Лукьяновское в Запорожской областях

29 декабря Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Диброва в Донецкой народной республике (ДНР). Днем ранее российские войска взяли Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. До этого в Минобороны РФ также сообщали о том, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений группировки войск «Запад».