Политика

Армия РФ взяла Богуславку в Харьковской и Лукьяновское в Запорожской областях

Ведомости

Российские военные установили контроль над селами Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Уточняется, что Богуславка перешла под контроль РФ в результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад». Лукьяновское же удалось взять благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Днепр».

29 декабря Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Диброва в Донецкой народной республике (ДНР). Днем ранее российские войска взяли Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. До этого в Минобороны РФ также сообщали о том, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений группировки войск «Запад».

19 декабря во время «Итогов года» президент РФ Владимир Путин рассказал, что ВС РФ взяли половину города Гуляй-поле в Запорожской области, продолжают освобождать Димитров (Мирноград), «доберут Константиновку» и окружили 3500 украинских военных в Купянске.

