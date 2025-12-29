Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Диброва в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Диброва в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
Отмечается, что взятие населенного пункта завершили подразделения группировки войск «Запад».
Позже Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар по технике трех механизированных, штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригад нацгвардии и теробороны. Атаки были совершены в районах Купянска-Узлового, Подолы, Глушковки Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки ДНР.
19 декабря во время «Итогов года» президент РФ Владимир Путин рассказал, что ВС РФ взяли половину города Гуляйполе в Запорожской области, продолжают освобождать Димитров (Мирноград), «доберут Константиновку» и окружили 3500 украинских военных в Купянске.
Позже сообщалось, что Купянск контролируют подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии. Командир роты 1427-го мотострелкового полка с позывным «Уран» сообщил, что его подразделение действует на одной из центральных улиц города и удерживает позиции, не позволяя ВСУ закрепиться. Он отметил, что небольшие группы украинской армии, скрывающиеся в укрытиях, методично уничтожаются.