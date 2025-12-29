Позже сообщалось, что Купянск контролируют подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии. Командир роты 1427-го мотострелкового полка с позывным «Уран» сообщил, что его подразделение действует на одной из центральных улиц города и удерживает позиции, не позволяя ВСУ закрепиться. Он отметил, что небольшие группы украинской армии, скрывающиеся в укрытиях, методично уничтожаются.