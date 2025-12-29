Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Диброва в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль село Диброва в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ. 

Отмечается, что взятие населенного пункта завершили подразделения группировки войск «Запад».

Позже Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар по технике трех механизированных, штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригад нацгвардии и теробороны. Атаки были совершены в районах Купянска-Узлового, Подолы, Глушковки Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки ДНР.

28 декабря Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. До этого в Минобороны РФ также сообщали о том, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений группировки войск «Запад».

19 декабря во время «Итогов года» президент РФ Владимир Путин рассказал, что ВС РФ взяли половину города Гуляйполе в Запорожской области, продолжают освобождать Димитров (Мирноград), «доберут Константиновку» и окружили 3500 украинских военных в Купянске.

Позже сообщалось, что Купянск контролируют подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии. Командир роты 1427-го мотострелкового полка с позывным «Уран» сообщил, что его подразделение действует на одной из центральных улиц города и удерживает позиции, не позволяя ВСУ закрепиться. Он отметил, что небольшие группы украинской армии, скрывающиеся в укрытиях, методично уничтожаются.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её