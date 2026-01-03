Среди жертв ударов по Венесуэле нет российских граждан
Информации о жертвах среди российских граждан при ударах по Каракасу не поступало. Об этом сообщило посольство РФ в Венесуэле в своем Telegram-канале. Здание дипломатической миссии также не пострадало.
В посольстве уточнили, что США не наносили ударов по районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям Каркаса. Уточняется, что сейчас все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.
Также подчеркивается, что посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими и российскими властями.
В ночь на 3 января в Каракасе и других частях республики произошли взрывы. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп ранее пригрозил наземными ударами по Венесуэле. Удары последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщал, что после нападения США республика собирает информацию о раненых и погибших.