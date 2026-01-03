Среди жертв ударов по Венесуэле нет российских граждан

В ночь на 3 января в Каракасе и других частях республики произошли взрывы. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп ранее пригрозил наземными ударами по Венесуэле. Удары последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.