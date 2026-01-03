Сальдо: более 19 тел погибших при ударе по Хорлам сгорели почти полностью
Более 19 тел погибших было сожжено при украинском ударе по селу Хорлы Херсонской области, поэтому еще не все тела идентифицированы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, удар был нанесен с боеприпасом, который «очевидно был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения».
«Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты», – сказал Сальдо в интервью телеканалу «Россия 1».
На данный момент еще не все тела идентифицированы, проводится судмедэкспертиза. Только после этого можно будет определить, «кто там был», добавил губернатор.
По данным российской стороны, в ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением и пообещало, что Москва на него ответит. Крымский минздрав сообщал, что количество жертв атаки на Хорлы достигло 28.