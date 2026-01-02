Газета
Общество

Число погибших при ударе ВСУ по Хорлам выросло до 28 человек



В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Хорлы Херсонской области погибли 28 человек. По состоянию на 14:00 мск в медорганизациях Крыма находятся 14 человек, пострадавших при ударе. Об этом сообщил Telegram-канал крымского минздрава.

Женщина, которую ранее госпитализировали в Джанкойскую центральную районную больницу, скончалась в медучреждении.

По данным ведомства, сейчас пятеро пострадавших несовершеннолетних получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице, семь взрослых – в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, еще двое – в Республиканской клинической больнице имени Семашко.

В Херсонской области рассказали о выплатах пострадавшим при атаке ВСУ на Хорлы

Общество

Два пациента, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести. 

В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением и пообещало, что Москва на него ответит.

