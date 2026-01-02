В Херсонской области рассказали о выплатах пострадавшим при атаке ВСУ на Хорлы

В администрации пояснили, что для получения компенсации нужно предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счета и один из следующих документов: постановление следователя или суда, акт или выписку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или заключение военно-врачебной комиссии (ВВК). В документе должна быть установлена причинно-следственная связь между травмой или инвалидностью и военными действиями.