В Херсонской области рассказали о выплатах пострадавшим при атаке ВСУ на Хорлы
Пострадавшим в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) по ресторану в Хорлах положены выплаты. Размер компенсации варьируется от 250 000 до 750 000 руб. в зависимости от степени вреда здоровью. Об этом сообщила администрация Херсонской области в Telegram.
Близкие родственники погибших получат выплату в 1 млн руб.
В администрации пояснили, что для получения компенсации нужно предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счета и один из следующих документов: постановление следователя или суда, акт или выписку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или заключение военно-врачебной комиссии (ВВК). В документе должна быть установлена причинно-следственная связь между травмой или инвалидностью и военными действиями.
Документы на получение выплат можно подать с 3 по 9 января.
В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. Согласно последним данным, погибли 27 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Еще 31 человек пострадал, включая пятерых детей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением и пообещало, что Москва на него ответит.