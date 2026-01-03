Зеленский предложил Шмыгалю пост министра энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход действующего министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский поблагодарил Шмыгаля за «системную работу в министерстве обороны и процессы, активизированные для обеспечения защиты» государства. Он подчеркнул, что такая системность сейчас необходима для украинской энергетики, чтобы власти могли оперативно восстанавливать разрушенные после ударов объекты.
«Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода», – написал он.
Ранее стало известно, что пост главы минобороны республики займет нынешний первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Место министра энергетики освободилось после коррупционного скандала в энергетическом секторе. Украинский парламент проголосовал за отставку главы ведомства Светланы Гринчук и бывшего министра юстиции страны Германа Галущенко. Reuters в декабре писал, что замену бывшему министру энергетики должны были найти быстро, но «все застопорилось» после того, как по меньшей мере четыре потенциальных кандидата либо отказались, либо были признаны неподходящими.