Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский предложил Шмыгалю пост министра энергетики

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход действующего министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Шмыгаля за «системную работу в министерстве обороны и процессы, активизированные для обеспечения защиты» государства. Он подчеркнул, что такая системность сейчас необходима для украинской энергетики, чтобы власти могли оперативно восстанавливать разрушенные после ударов объекты.

«Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода», – написал он.

Ранее стало известно, что пост главы минобороны республики займет нынешний первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Место министра энергетики освободилось после коррупционного скандала в энергетическом секторе. Украинский парламент проголосовал за отставку главы ведомства Светланы Гринчук и бывшего министра юстиции страны Германа Галущенко. Reuters в декабре писал, что замену бывшему министру энергетики должны были найти быстро, но «все застопорилось» после того, как по меньшей мере четыре потенциальных кандидата либо отказались, либо были признаны неподходящими.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь