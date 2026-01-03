Зеленский предложил Шмыгалю пост министра энергетики

Место министра энергетики освободилось после коррупционного скандала в энергетическом секторе. Украинский парламент проголосовал за отставку главы ведомства Светланы Гринчук и бывшего министра юстиции страны Германа Галущенко. Reuters в декабре писал, что замену бывшему министру энергетики должны были найти быстро, но «все застопорилось» после того, как по меньшей мере четыре потенциальных кандидата либо отказались, либо были признаны неподходящими.